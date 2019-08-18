0553 313 94 23

Dengesini kaybedip Haliç Köprüsü’nden denize düştü, yolcu gemisi kurtardı

Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kişi dengesini kaybederek denize düştü.

18 Ağustos 2019 Pazar 18:26
Dengesini kaybedip Haliç Köprüsü’nden denize düştü, yolcu gemisi kurtardı

Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen şahıs yolcu gemisinde bulunanlar tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Eymen T. Haliç köprüsünde yürüdüğü sırada bir anda dengesini kaybederek köprüden aşağıya düştü. Boğaz’a düşen şahsı gören vatandaşlar aşağıdan geçen gemilere seslerini duyurmak için çabalasa da başarılı olamadı. Bunun üzerine olay sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.



Yolcu gemisi denize düşen şahsı kurtardı


Denize çaresizce çırpınan vatandaşı gören bir kişi Haliç Metro Durağı’nın altında yer alan köprüden denize can simidi fırlattı. Can simidine tutunan Eymen T. bir süre daha suda çırpınmaya devam etti. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle denize düşen şahsın kurtarılma çalışmasına başlanıldı. Ekiplerin düşen şahsı aradığı sırada özel bir şirkete ait olan yolcu gemisi deniz düşen Eymen T.’nin yanına gelerek onu kurtarmaya çalıştı. Gemiden atılan halata tutunan şahıs, gemi içindekilerin halatı yukarıya doğru çekmesiyle kurtarıldı.



Denizden kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı


Yolcu gemisiyle kıyıya getirilen Eymen T., kıyıda hazır bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Eymen T. ambulansa alınarak İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kurtarılma anı kamerada


Denize düşen Eymen T’nin kurtarılma anlarını ise bir vatandaş saniye saniye cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde, şahsın denizde çırpındığı ve çevredeki vatandaşların can simidi attığı, ardından da yolcu gemisinde bulunanlar tarafından kurtarıldığı görülüyor.



“Suda çırpındığını görünce diğer gemilere seslendik”


Olayın görgü tanığın Hüseyin Can, “Suya adamın düştüğünü söylediler, itfaiyeyi ve sağlık ekiplerini aradım. Suda çırpındığını görünce aşağıdan geçen gemilere seslendik ama duymadı kimse sesimizi. Bu yolcu otobüsündeki kaptan sağ olsun geldi aldı bizi halatı atıp adamı kurtardık. 30’lu yaşlarda tek bir kişi denize düşmüştü. Travma geçiriyordu” dedi.


Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 18:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çad'da kısmı olağanüstü hal
    1. Çad'da kısmı olağanüstü hal
    2. TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Altınordu: 0
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet..
    4. Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya..
    5. Zehir tacirlerinin oyununu jandarma..
    6. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası..
    7. Urla’daki yangına belediye başkanı da..
    8. Kamyonet kasasında 23 işçi taşıyan..
    9. Bakan Kasapoğlu’ndan Yasmani Copello..
    10. Dengesini kaybedip Haliç Köprüsü’nden..
    11. Engin Altan Düzyatan'ın son hali..
    12. Dilipak: Uyarılara kulak..
    13. Bakan Dönmez: “Doğu Akdeniz tüm..
    14. Annesinin kurtarmak için öldüğü kızı..
    15. Uşak Süpermoto Pistinde Drift..
    16. "İran donanması, alıkonulan petrol..
    17. Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’nın acı..
    18. Ürdün'den uluslararası topluma,..
    19. (ÖZEL) Gölette erkek cesedi bulundu
    20. Seydikemer Süper Enduro Yarışı yapıldı
    21. İran’dan ABD’nin güvenli bölge planına..
    22. Ömer Çelik: Bu ölçekte bilgisizlik CHP..
    23. ’Gece Kartalları’ 4,8 milyon avroluk..
    24. Boksta Polonya ile ikili kamp sona erdi
    25. Ali Çetin: Kazanacağımızı biliyordum
    26. İran’ın Grace 1 adlı gemisi bu gece..
    27. Fransa, Open Arms’dan 40 mülteciyi..
    28. Şişli'de uyuşturucu operasyonu
    29. Mevlüt Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'na..
    30. İstanbul’da geniş kapsamlı narkotik..
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım