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Aktüel

“Dengê Malan” yarışmasının kazananları belli oldu

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşların vakitlerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla düzenlediği “Dengê Malan” yarışmasının sonuçları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:31:08 -
“Dengê Malan” yarışmasının kazananları belli oldu

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşların vakitlerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla düzenlediği “Dengê Malan” yarışmasının sonuçları belli oldu.


İl genelinde düzenlenen yarışmaya 7’den 70’e tüm vatandaşlar katılım sağlarken, yarışmacılar 0-7 dakika arasında okudukları uzun hava eserleriyle yarışmaya renk kattılar. Vatandaşlardan gelen çok sayıda video arasından yapılan ön eleme sonucu 11 video finale kaldı. Dengbêj Metin Barlık’ın da bulunduğu jüri değerlendirmesi sonucu 11 video arasından kazananlar belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda birinciliği elde eden yarışmacı Engin Dervişoğlu olurken, ikinciliği Hozan Aslan, üçüncülüğe ise Cemal Kuşak’ın gönderdiği eser hak kazandı. Bu sonuçlara göre, birinci olan yarışmacı yarım altın, ikinci olan yarışmacı çeyrek altın, üçüncü olan yarışmacı ise bağlama ödülü kazandı.


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dengbêj Dr. Metin Barlık, yarışmaya yapılan katılımın sevindirici olduğunu ifade ederek, “Böylesi anlamlı bir projenin tamda içinde yer almak beni ayrıca mutlu etti. Katılım yüksekti ve gayet başarılı seslerle tanıştık. Programda emeği geçen başta İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a ve değerli müdürlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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