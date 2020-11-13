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Ekonomi Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde tohumları atılan T-Fashion'a yatırımcı ilgisi
Ekonomi

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde tohumları atılan T-Fashion'a yatırımcı ilgisi

Genç girişimciler tarafından hayata geçirilen yapay zeka tabanlı moda trend tahminleri sunan T-Fashion, ilk yatırımını aldı - T-Fashion, müşterilerinin doğru moda ürününü doğru zamanda üretmesi ve satın alması için firmalara özelleştirilmiş moda analizleri ve trend öngörüleri sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:55:03 -
Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde tohumları atılan T-Fashion'a yatırımcı ilgisi

ANKARA (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde bir araya gelen gençlerin geliştirdikleri ve yapay zeka tabanlı moda trend tahminleri sunan T-Fashion isimli yazılım, ilk yatırımını aldı.

T3 Vakfından yapılan açıklamaya göre, genç girişimciler Yiğit Alp Elmas, Mehmet Ali Peker ve Furkan Kınlı tarafından hayata geçirilen T-Fashion'ın temelleri, Elmas ve Peker'in T3 Vakfı tarafından kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde bir araya gelip, takımlarını kurmaları ve öğrendiklerini uygulamalarıyla atıldı.

2017 yılında Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya başlayan Elmas ve Peker, ekibiyle birlikte TEKNOFEST 2018 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Yarışması'na katılarak birinci oldu.

Başarıları sayesinde T3 Girişim Merkezinden mentorluk, ofis ve network desteği alarak çalışmalarını sürdüren gençler, eğitimleri devam ederken TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne aynı projeyle katılarak derece elde etti. Gençler, dereceye giren diğer girişimlerle birlikte San Francisco'da "İş Hızlandırma Kampı"na katıldı.

Halen T3 Girişim Merkezinden mentorluk, ofis ve network desteği almaya devam eden gençler, 2 milyon dolar değerlemeli, yapay zeka tabanlı T-Fashion ile dünya moda endüstrisine Türkiye imzasını atarak global bir başarı elde etti.

- Markaya göre milyonlarca paylaşım analiz ediliyor

T-Fashion, müşterilerinin doğru moda ürününü, doğru zamanda üretmesi ve satın alması için firmalara özelleştirilmiş moda analizleri ve trend öngörüleri sunuyor. Firmaların kendine has hedef kitlesini ve marka DNA'sını göz önünde bulundurarak sosyal medya üzerinden milyonlarca paylaşımı analiz ediyor.

Yazılım, analiz ettiği her bir fotoğraftan yaş, cinsiyet, lokasyon, kıyafet, stil, renk ağırlıkları gibi yüze yakın özelliği yapay zekayla algılıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda gelecek yıl içinde nelerin trend olacağı, markanın hedef kitlesinin hangi tür ürünlere daha çok ilgi göstereceği gibi öngörüler platformda müşterilere sunuluyor. Firmaların hedef kitlelerine yönelik sunduğu öngörülerle tekstil ve moda firmalarının doğru ürünü, doğru zamanda, doğru miktarda üretmesine ve satın almasına yardımcı olan yazılım sayesinde firmalar stok fazlası ürünlerden kaçınırken satış oranlarını artırıyor.

- "Müşterilerin satış oranlarını artırmalarını hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin kurucularından Yiğit Alp Elmas, T-Fashion olarak öncelikle Türkiye pazarındaki müşterilere ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'nin ihracatında oldukça önemli bir konumu olan Türk tekstil sektörünün dinamiklerine hakimiz ve çözümlerimizi de bu doğrultuda geliştiriyoruz. Müşterilerimizin, sunduğumuz verilere sahip olarak global pazarda stratejik avantajı olmasını ve satış oranlarını da bu doğrultuda artırmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü markalar için üretim yapan tekstil firmalarına markaların beğeni ve isteklerini karşılayacak, trendlere uygun ürünler hazırlayabilmeleri için tüm detayları içeren raporlar hazırladıklarını vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"Markaların hedef kitlelerini analiz ederek firmalarımızın doğrudan satışa dönebilecek ürünler üretmesine yardımcı olurken aynı zamanda satış aşamasında da ikna kabiliyetini artıracak verileri sağlıyoruz. Eğer bu tarz analiz ve verileri Türk firmalarında etkin bir şekilde kullanabilirsek, tekstil sektörümüz global pazarda tekrardan hak ettiği yerlere gelebilir."

Açıklamaya göre, T-Fashion, geçen aylarda dünyada renk standartları alanında otorite olan Pantone ile başlattığı global iş birliğiyle birlikte de teknik ve pazarlama alanlarında iki firmanın birlikte çalışmasını hedefliyor.

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