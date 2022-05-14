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Ekonomi Deneyap Teknoloji Atölyeleri Sınavı başvuruları başladı
Ekonomi

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Sınavı başvuruları başladı

Deneyap Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Teknoloji Atölyeleri Sınavı başvuruları başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 14:22:00 -
Deneyap Teknoloji Atölyeleri Sınavı başvuruları başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 55 ilde öğrencilerine teknoloji eğitimleri veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri 4. fazda 26 ilde daha açılıyor ve “81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi” hedefi gerçekleşiyor.

Yeni öğrenci alımı yapılacak olan 1. fazda açılmış Deneyap Teknoloji Atölyeleri de dahil olmak üzere 2022 yılında toplam 42 ilde öğrenci seçme sınavı çağrısına çıkılmıştır.

Öğrenciler, e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacaktır.

Başvuru alınan iller:

Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon, Amasya, Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

Yukarıda belirtilen illerde öğrenim gören ve 2021-2022 eğitim öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıfta okuyan öğrencilerden e-sınav için başvuru alınacaktır.

Adayların başvuru sürecini Kurumsal Yönetim Sistemi (t3kys.com) üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

Sınav, 1 Haziran 2022- 26 Haziran 2022 tarihleri arasında 42 ilde belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleşecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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