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"Deneyap Teknoloji Atölyeleri" başvurularında sona doğru

Teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireylerin yetiştirilmesi amacıyla kurulan "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nde eğitim alacak öğrencilerin seçme sınavı için başvurular 10 Şubat'ta sona erecek

07 Şubat 2019 Perşembe 15:27
"Deneyap Teknoloji Atölyeleri" başvurularında sona doğru

ANKARA (AA) - Teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireylerin yetiştirilmesi amacıyla kurulan "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nde tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim alacak öğrencilerin seçme sınavı için başvurular 10 Şubat'ta tamamlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mayısta eğitimlerine başlayacak "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin seçme sınavı için başvuru süresi 10 Şubat'ta dolacak.

Bilimsel ölçme-değerlendirme teknikleriyle seçilecek öğrenciler, eğitime dahil olabilmek için matematik, fen, algoritma ve genel kültür içeriklerinin olduğu, problem çözme, eleştirel düşünebilme ve veri yorumlayabilme becerilerinin ölçüleceği yazılı sınava girecek. Bu sınavda başarı gösteren öğrenciler nisan ayında yapılacak uygulama sınavına dahil edilecek.

Seçme sınavı, 17 Mart'ta Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da yapılacak. Sınavlara, 4, 5, 8, ve 9. sınıflarla lise hazırlık sınıfı öğrencileri başvurabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deneyap Projesi'nin fırsat eşitliğini sağlayıcı yönünün önemli olduğunu belirterek, sınav ve eğitim için öğrencilerden ücret alınmayacağını bildirdi.

"Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin seçme sınavı ve başvuru süreçlerine ilişkin Twitter hesabı üzerinden de paylaşım yapan Varank, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne geleceğin teknoloji yıldızlarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- Hakkari'den Edirne'ye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Projesi ile kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli esas alınarak, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor.

Hakkari'den Edirne'ye "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Deneyap Projesi'ni bu yıl sonunda 81 ile yaygınlaştırması bekleniyor. Projeyle "Milli Teknoloji Hamlesi"nin itici gücünü oluşturacak geleceğin teknoloji girişimcileri ve dijital dönüşüme liderlik edecek genç beyinler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 15:27
  1. DeneYap Teknoloji Atölyeleri
  2. Mustafa Varank
  3. robotik kodlama
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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