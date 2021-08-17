Denetlenen 100 parti üründen 6’sı uygunsuz, 1’i güvensiz çıktı

Bakanlık, genel koordinasyon görevinin yanında tekstil, ayakkabı, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncaklar ve deterjanlar gibi birçok tüketici ürününün denetimini yapıyor. Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerle insan sağlığı ve güvenliğinin korunmasının yanında kurallara uyan üreticilerin haksız rekabete maruz kalması önleniyor. Bu kapsamda, 2020’de toplam 187 bin 127 parti ürün denetlendi. Bunlardan 10 bin 480’si uygunsuz, 1335’i ise güvensiz bulundu. Güvensiz bulunan partilerin oranı yüzde 5,6, uygunsuz bulunanların oranı da yaklaşık yüzde 1 olarak belirlendi. Geçen yıl en çok denetlenen ürün grupları, gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler, kimyevi ve organik gübreler, biyosidal ürünler, yem ve yem ham maddeleri, elektrikli ekipmanlar, asansörler, hazır beton, petrol ve LPG ürünleri, makineler ve hazır ambalajlama oldu. Uygunsuz bulunan ürünlerin yüzde 23’ünü, güvensiz bulunan ürünlerin ise yüzde 11’ini ithal ürünler oluşturdu. “Güvensiz ürüne sıfır tolerans” ilkesiyle gerçekleştirilen denetimlerde güvenli olmadığı tespit edilen ürünler piyasadan toplatılırken, işletmecilere idari yaptırım uygulandı. Söz konusu ürünler, Bakanlıkça 3 Eylül 2018 tarihinde devreye alınan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla “www.guvensizurun. gov.tr” adresinden kamuoyuyla paylaşılıyor.