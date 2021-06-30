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Gündem Denetimlerde uyuşturucu ve alkol kullanan 1290 sürücü tespit edildi
Gündem

Denetimlerde uyuşturucu ve alkol kullanan 1290 sürücü tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 22:18:00 -
Denetimlerde uyuşturucu ve alkol kullanan 1290 sürücü tespit edildi

EGM'den yapılan açıklamada, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla 25-26 Haziran'da ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan denetimlerde 58 bin 648 araç/sürücü denetlendi.

Bin 212 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilerek sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. 73 kişinin alkol etkisinde araç kullandığı ve sürücü belgelerinin bulunmadığı tespit edilerek işlem yapıldı. 5 sürücünün ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilerek idari ve adli işlem başlatıldı."

 

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