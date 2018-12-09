Denetimler haksız fiyat artışlarını düşürdü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlere ağırlık verdiklerini belirtti. 81 ilde 6 bin 611 firmanın 86 bin 282 ürününü denetlediklerini dile getiren Pekcan, “Etiketlerle ve gramajlarla oynayanları tek tek belirledik. Bu sayede ilk furyada fazla olan haksız fiyat artışları azaldı” dedi.

Soğanda ithalat sinyali

Soğan fiyatlarındaki spekülatif hareketliliğe de değinen Pekcan, şöyle konuştu: “Patates ve soğan, bir yıl süreyle stoklanan ürünler. Bir de bu sene soğanda hastalık olduğu için ‘fiyatları artacak’ beklentisi oluştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının beraber yaptığı, zaman zaman Tarım ve Orman Bakanlığının da katıldığı operasyonlarda sadece üç deponun piyasaya mal gönderdiği, bunların da az sayıda verdiği, diğerlerinin hiç vermediği tespit edildi. Bu da normal bir durum değil ama bizim elimizde ticari enstrümanlarımız var, gerekirse bunun ithalatını da yaparız.”