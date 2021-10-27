Denetimler aralıksız sürüyor

Ekiplerce hummalı çalışma yürütülüyor. Toplam 720 bin firmanın denetlenmesi hedefleniyor.

Amaç tüketiciyi korumak

İstanbul yapılan denetimlere katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, temel hedeflerinin tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olduğunu dile getirdi. Özkaldı, şunları söyledi: “Tarladan, çiftlikten sofraya kadar gıda zincirinin bütün aşamalarında denetimlerimizi yılın her gününde aralıksız yapıyoruz. Gıda denetimlerimiz konusunda genel bilgi verecek olursak ülke sathında toplam 7 bin 300 kontrol görevlisiyle bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 41 kamu, 104 özel laboratuvarda buralardan aldığımız numunelerin uygun olup uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz.”

Güçlü altyapı

İstanbul’da, gıda denetimleri konusunda çok güçlü bir altyapıya sahip olduklarına dikkati çeken Özkaldı, şunları belirtti: “760 adet kontrol görevlisiyle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir kamu gıda kontrol laboratuvarı, 29 da özel laboratuvar var. Her şeyi analiz ediyoruz. Türkiye genelinde gıda üretim, gıda satış, toplu tüketim yeri olmak üzere toplamda 720 binin üzerinde tesis mevcut. İstanbul ilinde de ise bu rakam 126 bin. Türkiye’de denetimler konusunda neler yaptık? 2019 yılında 1 milyon 216 bin denetim uyguladık. 2020 yılında pandemiye rağmen 1 milyon 357 bin denetim gerçekleştirdik.

2020 rakamı aşılacak

İstanbul’a baktığımızda 2019 yılında 226 bin 384, 2020’de pandemiye rağmen 217 bin 538 denetim yapıldı. Bu sene 2021 yılında bugün itibarıyla 191 bin 795 oldu. Tabii ki sene sonuna kadar inşallah geçen seneki yaptığımız denetimleri aşıyor olacağız. Vatandaşlarımızın güvenilir gıda temini için pandemi sürecindeki tüm zorluklara rağmen bu denetim çalışmalarımız devam edecektir.”