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Aktüel Denetime çıkan zabıta müdüründen olay sözler: Fakire ekmek yoksa zengine huzur yok
Aktüel

Denetime çıkan zabıta müdüründen olay sözler: Fakire ekmek yoksa zengine huzur yok

Ankara'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapan Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal, bir zincir marketi denetlerken yüksek fiyatlar karşısında tepkisini çok sert sözlerle dile getirdi. Ünal market çalışanlarına, "Yöneticilerine söyle; fakire ekmek yoksa zengine huzur yok. Bu şekilde devam etsinler, görecekler el mi yaman bey mi yaman" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 15:18:00 - 2022-02-18 15:18:57

Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde KDV indiriminin temel gıda ürünlerine yansıtılıp yansıtılmadığına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü Sabri Ünal, bir zincir marketi denetlerken yüksek fiyatlar karşısında tepkisini sert sözlerle dile getirdi.

Ünal, market çalışanlarına, "Yöneticilerine söyle; fakire ekmek yoksa zengine huzur yok. Bu şekilde devam etsinler, görecekler el mi yaman bey mi yaman" diye tepkisini gösterdi.

Zincir marketteki makarna ve bakliyat fiyatlarını görünce Ünal, "Memleketin haracını bunlar yiyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.

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Yorumlar

KESİNLİKLE DOĞRU

% 7 Yİ DE PATRONLAR YİYOR. HARAM OLSUN. HEM VATANDAŞIN HAKKINI HEMDE DEVLETİN HAKKINI YEMİŞ OLUYORLAR. CEHENNEMİN ODUNLARI.
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Ferit

Bu adama madalya takmak lazım.Marketler milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar birileri çıkıp marketleri yağmalasa bütün millet bu marketleri yerle bir edecek şekilde sinirleri gergin duruma gelmiş.
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