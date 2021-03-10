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Gündem Denetime çıkan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 'Müslüm Gürses' cevabını duyunca şaşırdı
Gündem

Denetime çıkan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 'Müslüm Gürses' cevabını duyunca şaşırdı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu yeni tip koronavirüs denetimleri esnasında karşılaştığı öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere dinlediği müzik türünü soran Vali Aydoğdu, "Müslüm Gürses" cevabını duyunca şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 14:05:00 -

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, kent merkezindeki denetimlere katıldı.

Öğrencilerle sohbet etti

Eski Sanayi Caddesi'nde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Aydoğdu, karşılaştığı kız öğrencilerle, yüz yüze sınavlar, pandemi ve gençlik üzerine sohbet etti.

Vali, öğrencilere dinledikleri müzikleri sordu

Aydoğdu'nun dinledikleri müzik türünü sorduğu liseli öğrenciler "Karışık dinliyoruz" cevabı verdi. Bunun üzerine Vali Aydoğdu, "Ortaya karışık ızgara yani." diye karşılık verdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu öğrencilerle

Müslüm Gürses diyaloğu gülümsetti

Bir kız öğrencinin "Bazen dertli olunca Müslüm diyoruz." demesi üzerine gülümseyen Vali Aydoğdu öğrencilere "Gerçekten Müslüm Gürses'i dinliyor musunuz?" diye sordu. Gülüşmelerin ardından öğrenciler "Dinlemez miyiz?", "Müslüm dinlenmez mi?" ve "Hangimiz sevmedik?" cevaplarını verdi. Bunun üzerine Aydoğdu, "Müslüm Gürses biraz daha bizim dönemimizin sanatçısı. Genellikle hikayesi olan insanlar onu dinler. Şimdiki gençler pop, rap dinliyor da onun için sordum." dedi.

"Beni etiketleyin sizi rt yapayım"

Öğrenciler, eskinin şarkılarındaki anlam ve sözlerinin yeni dönem şarkılarından daha iyi olduğunu, o nedenle Müslüm Gürses gibi usta sanatçıları da dinlediklerini belirtti. Vali Aydoğdu, pandemi tedbir ve kurallarına uydukları için tebrik ettiği, ardından da özçekim yaptığı öğrencilere, "Beni etiketleyin sizi rt yapayım" dedi. Aydoğdu, "Hayatınızda başarılar diliyorum." diyerek öğrencilerle vedalaştı

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