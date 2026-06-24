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Gündem Denetim yapan sahte 'Genel Başkan'a ev hapsi
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Denetim yapan sahte 'Genel Başkan'a ev hapsi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Denetim yapan sahte 'Genel Başkan'a ev hapsi

Kendisini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtıp bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüler üzerine gözaltına alınan F.A. ile yanında 5 kişi, 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' cezaları aldı.

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtarak denetim yaptıktan sonra hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan şüphelinin 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Görüntüler üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. F.A. hakkında, ‘Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçundan gözaltı kararı ile arama ve el koyma işlemlerine yönelik talimat verildi. F.A. ile birlikte yanındaki E.V., S.A.A., M.G., E.V. ve Y.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Demek Kendilerindenmişler,Anlaşıldı.
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