  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yarardan çok zarar mı? Peeling ne işe yarar, nasıl uygulanır? Çok ama çok şaşıracaksınız Trump'ın açıklaması piyasaları salladı, altın ve gümüş fiyatları tepe taklak oldu! Dursun Özbek'ten ani karar! Resmen düğmeye bastı Dursun Başkan... Üreticiler her şeyi anlattı: Araba lastiklerinin siyah olmasının asıl sebebi… Hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş... Ecdadın mukaddes mirası Samsun’da! 5 dakikada 3 malzemeyle kurabiye tarifi... Ev hanımı olanlar veya çalışanlar misafir gelmeden yapılabilecek İlham Aliyev, Numan Kurtulmuş'u kabul etti Koç Holding'den ani karar: Arçelik 71.4 milyon euroyu bastı, ortaklığı sonlandırdı Yüzlerce anne-bebek göz göre göre öldü! Burası Türkiye değil ‘çağdaş’ denilen İngiltere
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Pembe rengiyle büyülüyordu! Kalpli Göl bu yıl renk değiştirmedi… Neler oluyor?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Pembe rengiyle büyülüyordu! Kalpli Göl bu yıl renk değiştirmedi… Neler oluyor?

Çanakkale Ezine'de yılın belli dönemlerinde pembeye bürünen Kalpli Göl’de bu yıl beklenen renk değişimi yaşanmadı.

#1
Foto - Pembe rengiyle büyülüyordu! Kalpli Göl bu yıl renk değiştirmedi… Neler oluyor?

Çanakkale’de pembe rengiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Kalpli Göl, bu yıl alışılmış görüntüsüne kavuşmadı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Bu yıl Çanakkale son 13 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı. Bundan dolayı göldeki tuzluluk seviyesi düştü. Bu durumda pembelik yaratan mikroorganizmalardan daha ziyade yeşil, kahverengi mikroorganizmalara dönüş olması beklenir" dedi.

#2
Foto - Pembe rengiyle büyülüyordu! Kalpli Göl bu yıl renk değiştirmedi… Neler oluyor?

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki az sayıda pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Bu yılsa haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen göl renk değiştirmedi.

#3
Foto - Pembe rengiyle büyülüyordu! Kalpli Göl bu yıl renk değiştirmedi… Neler oluyor?

Bu tarz göllerin renk değiştirmesi için çok yüksek tuzluluk oranının sahip olması gerektiğini belirten ÇOMÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Bu yıl Çanakkale son 13 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı. Bundan dolayı göldeki tuzluluk seviyesi düştü. Bu durumda pembelik yaratan mikroorganizmalardan daha ziyade yeşil, kahverengi mikroorganizmalara dönüş olması beklenir. Bu pembe göl tipinde, bütün dünyada da arada karşılaştığımız sorunlardan biridir" dedi.

#4
Foto - Pembe rengiyle büyülüyordu! Kalpli Göl bu yıl renk değiştirmedi… Neler oluyor?

Doç. Dr. Akarsubaşı, "Bunun yanında yağan yağmurlarla zamanla çevre tarlaların ve insan kirliliklerinin de gölün üstüne akması İLE aslında 'besinsel zenginleşme' dediğimiz, farklı bir kirlenme yaşanır. Şu an gölde gördüğünüz müsilaj benzeri köpüklenme görüntüsü de bundan kaynaklanmaktadır. Zaten bir süredir bu gölle ilgili ÇOMÜ Biyoloji Bölümü'nden Dr. Tülay Bican Süerdem hocamızla çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın moleküler tanımlama kısımları ile ben ilgileniyorum. Mikroorganizmaları mevsimsel olarak son teknoloji moleküler metotlarla takip ediyoruz. Bu son dönemin örneklerini daha biz de almadık. Bu örnekleri çıkardığımız zaman daha net konuşabiliriz. Arada mevsimsel olarak pembelik yaratan organizmaların diğer organizmalarla yer değiştirip rengin biraz açılıp, biraz koyulaştığını görebiliyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamaney uğurlanacak! İran’da 3 günlük tatil
Gündem

Hamaney uğurlanacak! İran’da 3 günlük tatil

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta gerçekleştirdiği alçak saldırı sonucu hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlen..
Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu
Dünya

Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ile Başbakan Babis’in ‘Türkiye(‘yi kim gidecek’ kavgası büyüyor. Ankara'daki NATO zirvesine kimin katılacağı konu..
E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi
Gündem

E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Silivri’de çıkan arpa tarlası yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı, E5 karayolu Büyükçekmece Celaliye Mahallesi mevkiinde bir tomo..
O ilimizde ormanlara giriş yasak!
Aktüel

O ilimizde ormanlara giriş yasak!

Bartın’da hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşması beklenirken orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'deki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Metrobüs durağında mide bulandıran olay! Bir süre dövüp polise teslim ettiler!
Gündem

Metrobüs durağında mide bulandıran olay! Bir süre dövüp polise teslim ettiler!

İstanbul Şişli'deki Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda bir kadının fotoğraflarını gizlice çekerken yakalanan kişi dövülerek polise teslim ed..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23