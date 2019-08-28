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Denetim Serbestlik Müdürlüğü’nden anlamlı çalışma

Bilecik Belediyesi veBilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü işbirliğinde Pelitözü Gölpark’ta çöp toplama çalışması yapıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
Denetim Serbestlik Müdürlüğü’nden anlamlı çalışma

Bilecik Belediyesi veBilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü işbirliğinde Pelitözü Gölpark’ta çöp toplama çalışması yapıldı.


Gerçekleştirilen anlamlı çalışmaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Süs Bitkileri Teknisyeni İlker Denizli, hükümlüler ve belediye çalışanları katıldı.


Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, düzenlenen aktivite hakkında yaptığı açıklamada, “Bilecik Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde güzel bir çalışma yaptık. Bu programda emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Çevrenin korunması anlamında önemli bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu vesileyle herkesin çevresini temiz tutması son derece önemli olacaktır." İfadelerini kullandı.


Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir ise katkıları dolayısıyla Başkan Yardımcısı Gürses, belediye çalışanları ve hükümlülere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
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