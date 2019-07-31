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Denemek için ekti vazgeçemiyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Bilal Bayram, serasında "ejder meyvesi" olarak bilinen pitahaya yetiştiren üretici, hasadına başladığı ürünlerin tanesini 15 liradan satıyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
Denemek için ekti vazgeçemiyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Bilal Bayram, serasında "ejder meyvesi" olarak bilinen pitahaya yetiştiren üretici, hasadına başladığı ürünlerin tanesini 15 liradan satıyor. Bayram, denemek için ektiği ejder meyvesinden önemli bir gelir hedefliyor.


Türkiye’nin örtü altı sebze üretim üssü Kumluca’da çiftçiler tarımda alternatif ürünlere de yönelmeye başladı. Domates, patlıcan ve salatalığın fiyatlarının sık sık değişmesi, masraflarının artması nedeniyle Beykonak Mahallesi’nde yaşayan Bilal Bayram, internette gördüğü pitahaya meyvesini önce araştırıp ardından denemek amaçlı ekmeye karar verdi. Bayram, içinde domates bulunan seralarından birini söküp, bu meyveyi denemek için hazırlık yaptı. İlaç sanayi, salata, dondurma imalatında kullanılan güçlü bir antioksidan olan ve ağırlığı 300 gramdan bir kilograma kadar çıkabilen tropikal meyveyi 1.5 dönümlük serada yetiştirerek hasadına başlayan Bayram,ürünlerin tanesini 15 liradan satıyor.


Haziran ayı başından itibaren çiçek açan ejder meyvesinin 20 Temmuz’da başlayan hasadı, kasım ayının sonuna kadar sürebiliyor. Gübreleme ve kimyasal mücadelenin yapılmadığı ejder meyvesi dönüm alanı açısından diğer örtü altı ürünlerinden daha fazla kar sağlıyor.



"Üretici mutlu"


2 yıl önce ektiği ejder meyvesinden hasat yapmaya başlayan Bilal Bayram, "Burası 1.5 dönümlük pitahaya serası, diğer adıyla ejder meyvesi, dragon früt. Fidanlarımız 2 yaşımızı doldurdu. 2. yılımızdayız. Güzel bir hasat zamanı, meyvelerimiz hasat için yeterli olgunluğa ulaştılar. Artık parça parça kesimlerimiz başladı. Fiyatlandırma olarak ta boyuna göre 15, 10 ve 5 TL ye satıyoruz. Güzel bir kazanç elde ediyoruz. Seralarda alternatif ürün olarak yetiştirdik. Diğer örtü altı ürünleri, domates biber salatalığın yanında maliyeti yüksek ama masrafları düşük bir ürün. O anlamda güzel bir getirisi var bize. Zirai bir mücadelemiz olmuyor. Herhangi zararlı böceği yok. Tabandan zaman zaman organik gübre ile besleme yapıyoruz. O yüzden maliyeti düşük olduğu için getirisi bizim için yüksek oluyor” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
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