ABD seçim sistemi | ABD 3 Kasım’da yeni başkanını seçmek için oy kullanmaya başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca kişi oylarını posta yoluyla kullanmayı tercih etti. Başkanlık seçimini yakından takip edenler ABD seçim sistemini merak ediyor. Peki, Demokratlar kim Cumhuriyetçiler kim?

Demokratlar kim Cumhuriyetçiler kim?

ABD’de iki partili seçim sistemi uygulanıyor. Seçim yarışı veren Donald Trump Cumhuriyetçi, Joe Biden ise demokrat.

ABD seçim sistemi nasıl? | ABD başkan adayı nasıl olunur?

ABD başkan seçimleri gündemde yerini alırken; milyonlarca kişi ABD’de seçim konusunda nasıl bir yol izlendiği merak ediliyor.

ABD'de bir başkan adayının Amerika doğumlu, en az 35 yaşında ve 14 yıldır da ABD'de ikamet ediyor olması gerekli. Başkan yardımcısı için de aynı şartlar aranıyor. Başkan yardımcısı başkanla aynı eyaletten olamıyor. Anayasada 1951 yılında yapılan değişikliğe göre bir kişi en fazla iki kez başkan seçilebiliyor.

Amerikalılar teknik olarak, başkan ve yardımcısı için aslında doğrudan oy kullanmıyor. Bunun yerine her eyalette bir başkan adayına bağlı olan "seçici" grubuna oy veriyorlar. Seçicilerin sayısı bir eyaletteki kongre delegasyonunun yani eyaletteki temsilci ve senatörlerin sayısına tekabül ediyor.

Amerikan halkı, aslında başkanlık seçiminde seçici kurulu üyelerini seçiyor, seçici kurul da otomatik olarak başkanı belirliyor.

Bu gereklilik Demokratlar ve Cumhuriyetçiler dışında kalan üçüncü bir parti adayının başkanlık yarışındaki işini hayli zorlaştırıyor, çünkü eyaletlerin seçici oyları "kazanan hepsini alır" sistemine göre dağıtılıyor.

ABD'de partilerin adaylarını belirleme kuralları anayasada belirtilmiyor ancak geleneksel olarak partiler adaylarını ön seçim yöntemiyle belirliyor.

Eyaletlerde genellikle Şubat-Haziran döneminde devam eden ön seçimlerin ardından partiler genel kurullarını yapıyor ve resmi adayını belirliyor.