Demokratik Bölgeler Partisi’ni kim kurdu? Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı kim?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılmasına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, partinin de kapatılmasını istiyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, "33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var" demişti. 33 fezlekenin 28'i terör partisi HDP'li 9 milletvekiline aitti.

HDP kapatılırsa HDP milletvekilleri hangi partiye geçecek?

Terör partisi HDP’nin kapanması durumundu teröristlerin siyasi sözcülüğünü yapan HDP'li vekillerin, 2014'te Barış ve Demokrasi Partisi'nin 3. Olağan Kongresinde alınan kararla adı değiştirilerek kurulan Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) geçeceği öğrenildi.

Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı kim?

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 11 Temmuz 2014 tarihinde kuruldu. DBP, HDP'nin yedek partisidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "DBP" şeklindedir. Simgesi başağı elinde tutan insan silüeti ve sekiz yıldızdır. DBP Eş genel başkan Salihe Aydeniz HDP eski Diyarbakır milletvekilidir. DBP'nin doğu ve güneydoğu illerinin yanında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde il ve ilçe örgütleri bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde; DBP'li çok sayıda belediye başkanı ve belediye meclis üyesi terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına suç işleme ve terör örgütüne finans sağlama gibi suçlardan tutuklanması ve hapis cezasına çarptırılmasıyla gündeme gelmişti.

HDP'nin başka bir isimle faaliyette bulunmasına izin verilmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye bir hukuk devleti ise HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Başka bir ad altında paravan terör oluşumu çatısı ile bile tekrar faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir.” dedi.