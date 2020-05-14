Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin 70. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs'ın demokratlar için bir demokrasi bayramı olduğunu ifade etti.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950 seçimleri ile 27 yıllık tek parti iktidarına son vererek Türkiye’yi gerçek anlamda çok partili hayata geçiren adımı attığını belirtti.

Uysal, "Bugün, Türk demokrasi tarihinin makus kaderini değiştiren, Tanzimat’tan beri denenen lakin çeşitli sebeplerle vakıf olunamayan demokrasiye geçiş teşebbüslerinin başarılı olduğu, bir devre son verilen ve başka bir devrin açıldığı o müstesna günün 70. yılı. Bugün biz demokratlar için demokrasi bayramı." değerlendirmesinde bulundu.



Gerçek anlamda ilk serbest, müdahalesiz, hür ve çok partili seçimlerin gerçekleşmesinin üzerinden 70 sene geçtiğini ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"70 sene evvel, cumhuriyet rejiminin demokrasi ile gelişeceği ve tamama ereceği bilinci, cumhuriyetin temel dayanaklarından hakimiyet-i milliye ve istiklal-i tamme ilkesinin demokrasi ile varlık bulacağı inancıyla verilmiş büyük bir mücadelenin son merhalesi aşılmıştır. 1946 yılında çok partili yaşama geçilmiş olsa da devleti, partinin ilke ve amaçlarının icra organı addeden anlayış, milletin namusu bildiğimiz oyları açıktan kullandırmış, tasnifini ise gizliden yapmak sureti ile Türk siyasi tarihinin en büyük ve organize seçim yolsuzluğunu gerçekleştirmiştir."

Görünürde çok partili fakat özünde tek partili bir sistemin bitişinin olduğu kadar, milli iradeye müdahalenin de son bulmasına vesile olması anlamında bugünün kendileri için "kutlu" olduğunu dile getiren Uysal, "Demokrasiler en ilkel manada azınlığın rızasıyla çoğunluğun idaresidir. Özü itibarıyla çoğunluğa saygıyı gözeten bir iradeyi temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bugün gelinen noktada ise demokrasinin çoğunluğun yönetimi değil tahakkümü haline geldiği yorumunu yapan Uysal, şöyle devam etti:

"Bu mümtaz günü, o günkü mücadeleyi anarak idraklerimizi tazeliyoruz. O kutlu günün kutlu isimlerine, 3. Cumhurbaşkanımız ve partimizin kurucusu Celal Bayar'ı, şehit Başbakanımız Adnan Menderes'i, şehit bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı, kutlu bir mücadeleyle cumhuriyeti demokrasiye taçlandırmış diğer kutlu isimleri saygı ve rahmetle yad ediyor, bayram gibi kutlayacağımız 14 Mayısların yakın olduğuna inanarak milletimizi saygı ile selamlıyoruz."