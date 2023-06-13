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Sosyal Medya Demokrat Partili vekilin 'Atatürk' takıntısıyla rezil olduğu o an! 'Bomboş adamlarsınız'
Sosyal Medya

Demokrat Partili vekilin 'Atatürk' takıntısıyla rezil olduğu o an! 'Bomboş adamlarsınız'

Yeniakit Publisher
2023-06-13 23:08:00 -
Demokrat Partili vekilin 'Atatürk' takıntısıyla rezil olduğu o an! 'Bomboş adamlarsınız'

CHP listesinden seçime giren Demokrat Parti'nin İzmir Milletvekili Salih Uzun kendini rezil etti.

Uzun Twitter hesabından paylaştığı mesajında İbrahim Kalın'ı hedef aldı.

Uzun, "Atatürk ve Erdoğan resimlerini eşit büyüklükte ve aynı hizada asmak;" diye başladığı mesajının devamında, "Devlet geleneklerine ve ciddiyetine aykırıdır. Saygısızlıktır, hadsizliktir. Biri kurucu diğeri görevdeki cumhurbaşkanı. Bunu valilerin makam odalarında da görüyorum. Bitmedi gitti bu kabızlık." ifadelerini kullandı.

DP'li Uzun'a, seçime listesinden girdiği CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun odasında da Kılıçdaroğlu ile Atatürk'ün aynı hizada bulunan fotoğraflarıyla cevap verildi.


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Sosyal medya kullanıcıları Salih Uzun'a, "Bomboş adamlarsınız" eleştirisinde bulundu.

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