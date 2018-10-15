Demokrat Parti'den ittifak açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "DP olarak, gücümüz, kuvvetimiz yettiği oranda seçim çevrelerinde aday gösterme noktasında çalışmalarımızı bir yandan yapacağız. Çünkü yeni bir seçim geçirdik. İster istemez birtakım organizasyonlarla teşkilatlarımızda yeniden düzenlemeye ihtiyacımız var." dedi.

"Yeni sistem ittifakları mecburiyet haline getirdi"

DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'daki düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde ittifak konusuna değinerek "Artık siyasal mücadele salt siyasi partilerin mücadelesi olmaktan çıktı. Çünkü, ister istemez Türkiye'deki mücadele yüzde 50 bandında bir birlikteliği, her cephe için birliktelik ittifakı altında ister resmi isterse fiili bir mecburiyet haline getirdi. Biz bu zamana kadar açıkçası aynı siyasi çerçevede duruyoruz. Türkiye'deki toplumsal muhalefetin meşru alanını genişletmeye ihtiyaç var. Sadece siyasal paydaşları itibariyle değil, sivil, siyasi ve iktisadi tüm unsurlarıyla beraber buna büyük ihtiyacımız var" dedi.

İttifak tekliflerine kapıları açtı

Henüz bir ittifak içinde olmadıklarının altını çizen Uysal, ittifak tekliflerine açık olduklarını belirterek "Bu zamana kadar oturup konuşulmuş somut bir durum yok ama farklı bir zaman dilimi var. DP olarak, gücümüz, kuvvetimiz yettiği oranda seçim çevrelerinde aday gösterme noktasında çalışmalarımızı bir yandan yapacağız. Çünkü yeni bir seçim geçirdik. İster istemez bir takım organizasyonlarla teşkilatlarımızda yeniden düzenlemeye ihtiyacımız var." diye konuştu".