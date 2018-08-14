Demokrat Parti'den Binali Yıldırım'a çağrı

Demokrat Parti (Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin egemen devlet hukukuna uymayan birtakım açıklamalarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef aldığını, Demokrat Parti olarak bu tavra karşı olduklarını belirtti.

Ortadoğu'da yaşanan vekalet savaşlarını ekonomik ve siyasi düzlemde Türkiye'ye taşıma gayreti içinde olunduğunu vurgulayan Uysal, "Ülkemiz, ekonomik bir darbe girişimine maruz kalıyor. Yaptığımız uyarılara kulak tıkayan iktidarın attığı yanlış adımlar, ekonomik saldırılarla ülkemize zarar vermek isteyenlere cesaret verecek şartları oluşturmuştur. Gün siyasi iktidarın seçimlerin geçtiğinin farkına vararak problemlerin hamasetle değil akıl ve iradeyle çözüleceğinin farkına varması günüdür." ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM’A ÇAĞRI

Uysal, Türkiye'nin endişeli durumu karşısında TBMM'nin tatilde olamayacağını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Meclisi acilen toplantıya çağırması, kriz yönetimi için parlamento çatısı altındaki tüm siyasi parti temsilcilerini teyakkuza geçirmesi gerektiğini bildirdi.

Demokrat Parti olarak yaşanan krizlerin, yıkımların millet adına bir fırsata çevrilebileceğine inandıklarını belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Bugün kendimize doğru soruları sormak mecburiyetindeyiz. Türkiye'yi orta ölçekli bir güç olarak yeniden kodlayabiliriz. Türkiye'yi üretmeden tüketen, kazanmadan harcayan bir ülke modelinden yeniden üreten bir güç olarak dünya ile birleştirebiliriz. Piyasalara, yatırımcılara güven verecek bir birliktelik acilen sağlanmalıdır. Güven sağlayıcı önlemlerin süratle alınması gerekiyor. Yerli ve yabancı yatırımcıya güvenin olmazsa olmaz koşulu hukukun üstünlüğünün sağlanmasıdır. Kurumları ve bağımsızlığıyla menkul kavramları rahat bırakmak mecburiyetindeyiz. Merkez Bankası iki gündür aldığı inisiyatif ile siyasi krizi yönetmek noktasında cumhurbaşkanımıza ve siyasi iradeye de zaman kazandırmıştır. Kademeli olarak üretim ekonomisine geçilmeli, inşaat ve konut sektörüne dayalı ekonomik modelden derhal vazgeçilmelidir."

Uysal, tasarruf tedbirlerinin ayrım gözetmeksizin her kurum ve kişi için uygulanması çağrısında bulundu.

Kamuda lüks araç alımlarına son verilmesini, gereksiz yatırımların durdurulmasını, kemer sıkma politikasının da tavizsiz uygulanmasını isteyen Uysal, "Girişimde fırsat eşitliği sağlanmalı, bir zümre ya da bir guruba imtiyaz sağlamaktan vazgeçilmelidir. İhale Kanunu yeniden düzenlenmeli, yap işlet devret gibi yaptırılan işlerin taahhüt edilen devlet garantisinin dolara endeksinden geri adım atılmalıdır. Firmalarla yapılan sözleşmeler mümkünse revizyona tabi tutulmalıdır. Teşvik sistemi ile kaynakların etkin kullanımı sağlanmalıdır." diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığın da acilen canlandırılması gerektiğini belirten Uysal, Demokrat Parti olarak söz konusu tedbirlerin bir an önce alınması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.