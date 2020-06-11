Demokrat Nancy Pelosi'den ABD'yi karıştıracak mektup

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre'ye yazdığı mektupta, "Kongre salonları demokrasimizin kalbidir. Başkentteki heykeller Amerikalılar olarak en yüksek ideallerimizi temsil etmeli ve kim olduğumuzu ve kim olarak ulus olmayı arzuladığımızı ifade etmelidir." diyerek Amerika Konfedere Devletleri başkanı Jefferson Davis'in de dahil olduğu 11 konfederasyon asker ve siyasetçisinin heykellerinin kaldırılmasını istedi.

Polesi, “Tarihimizi unutmamamız gerektiğine inanmakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin kutsal salonlarında veya yerlerinde Konfederasyon adamlarının şiddetli bağnazlığını kutlamak için yer olmadığına da inanıyorum." dedi.

ABD iç savaşı sırasında (1861-1865) Amerika Konfedere Devletleri köleliğin kaldırılmasına karşı çıkıyordu.