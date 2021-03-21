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Dünya Demokrat Cuomo hakkında iddialar bitmiyor
Dünya

Demokrat Cuomo hakkında iddialar bitmiyor

New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo, şimdi de yardımcısı Alyssa McGrath tarafından tacizle suçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 01:59:00 -
Demokrat Cuomo hakkında iddialar bitmiyor

Vali Cuomo'nun 33 yaşındaki yardımcısı McGrath, Cuomo’nun evlilik yüzüğünü sorguladığını, boşanma durumunu sorduğunu ve bir dizi iltifatlarda bulunduğunu öne sürdü.

McGrath, Cuomo'yu cinsel iletişim kurmakla suçlamadığını ancak Vali'nin eylemlerinin tacize yol açtığını söyledi.

Öte yandan McGrath, ismini belirtmediği başka bir iş arkadaşının da Cuomo ile düzenli görüşüp mesajlaştığını söyledi.

Cuomo hakkındaki taciz iddiaları

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu açıklamıştı.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

İstifa etmeyi düşünmüyor

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini kaydetmişti.

Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a, Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.

"Times Union" gazetesinde 10 Mart'taki haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini valilik konutuna çağırıp uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.

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