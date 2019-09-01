Demokrat adaylar Müslüman zirvesinde

Münübe Yılmaz

Demokrat parti adaylarından Bernie Senders, ABD’nin en büyük Müslüman sivil toplum örgütü olan İSNA’nın her yıl düzenlediği zirveye katılarak Amerika’da artan islamafobiye karşı Müslümanlara destek oldu. Texas’ın Houston şehrinde yardım amacıyla düzenlenen ve giriş ücretlerinin 2000 dolardan başladığı İSNA’nın olağan zirvesine katılan Demokratlar’ın başkan adayı Bernie Senders ve Demokrat vekillerden Julian Castro ABD basınında geniş yankı uyandırdı ve “Demokratlar Radikal İslamcılar ile görüşecek”yorumu yapıldı. 30.000 kişinin katıldığı 56.sı düzenlenen İSNA zirvesinde demokrat vekillerin katılımlarından duyduğu memnuniyeti aktaran İSNA üyesi Lübabah Abdullah ise “Müslüman grubun seçimlerdeki etkisinin büyüklüğü tartışılamaz. Sayın Senders ve Castro’nun da Müslümanlar’ın etkisini görerek bu programa katılmasından büyük bir memnuniyet duyduk” açıkalamasında bulundu. ABD’deki Müslümanlar’ın artık camiye bile gitmekten korkar hale geldiğini dile getiren Abdullah, Müslümanlara karşı gösterilen nefret suçlarında görülen hızlı yükselişe de dikkat çekti. 2019 yılının yarısında Müslümanları hedef alan nefret suçlarının 75’i bularak 2014 yılına göre yüzde 25 arttığını kaydeden Abdullah, böyle bir dönemde Senders ve Castro’nun Müslümanlar’a verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu ifade etti. ABD’deki Müslüman nüfus 2018 seçimlerinde özellikle Florida, Michigan, Ohio ve Virginia gibi eyaletlerde Demokratlar’a yüzde 25 daha fazla oy kazandırdı.