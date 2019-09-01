0553 313 94 23

Demokrat adaylar Müslüman zirvesinde

Demokrat parti adaylarından Bernie Senders, ABD’nin en büyük Müslüman sivil toplum örgütü İSNA’nın her yıl düzenlediği zirveye katılarak Amerika’da artan İslamafobiye karşı Müslümanlar’a desteğini gösterdi.

01 Eylül 2019 Pazar 00:34
Demokrat adaylar Müslüman zirvesinde

Münübe Yılmaz

Demokrat parti adaylarından Bernie Senders, ABD’nin en büyük Müslüman sivil toplum örgütü olan İSNA’nın her yıl düzenlediği zirveye katılarak Amerika’da artan islamafobiye karşı Müslümanlara destek oldu. Texas’ın Houston şehrinde yardım amacıyla düzenlenen ve giriş ücretlerinin 2000 dolardan başladığı İSNA’nın olağan zirvesine katılan Demokratlar’ın başkan adayı Bernie Senders ve Demokrat vekillerden Julian Castro ABD basınında geniş yankı uyandırdı ve “Demokratlar Radikal İslamcılar ile görüşecek”yorumu yapıldı. 30.000 kişinin katıldığı 56.sı düzenlenen İSNA zirvesinde demokrat vekillerin katılımlarından duyduğu memnuniyeti aktaran İSNA üyesi Lübabah Abdullah ise “Müslüman grubun seçimlerdeki etkisinin büyüklüğü tartışılamaz. Sayın Senders ve Castro’nun da Müslümanlar’ın etkisini görerek bu programa katılmasından büyük bir memnuniyet duyduk” açıkalamasında bulundu. ABD’deki Müslümanlar’ın artık camiye bile gitmekten korkar hale geldiğini dile getiren Abdullah, Müslümanlara karşı gösterilen nefret suçlarında görülen hızlı yükselişe de dikkat çekti. 2019 yılının yarısında Müslümanları hedef alan nefret suçlarının 75’i bularak 2014 yılına göre yüzde 25 arttığını kaydeden Abdullah, böyle bir dönemde Senders ve Castro’nun Müslümanlar’a verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu ifade etti. ABD’deki Müslüman nüfus 2018 seçimlerinde özellikle Florida, Michigan, Ohio ve Virginia gibi eyaletlerde Demokratlar’a yüzde 25 daha fazla oy kazandırdı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 00:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadenizli balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi, denizden istavrit çıktı
    1. Karadenizli balıkçılar ‘Vira..
    2. Maçın ardından
    3. Başkan Yüksel, Muharrem Ayı’nın ilk..
    4. Maçın ardından
    5. Haydi rastgele
    6. ABD İdlib'de muhalifleri vurdu! Çok..
    7. Hasan Kartal: "Takımın mücadelesinden..
    8. Demokrat adaylar Müslüman zirvesinde
    9. Maçın ardından
    10. Karadenizli balıkçılar "vira..
    11. Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye..
    12. Maçın ardından
    13. TFF 1. Lig: Altay: 1 - Balıkesirspor: 0
    14. Hizbullah'tan İsrail'in gönderdiği..
    15. İtalya'da haftanın maçı Juventus'un
    16. TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 -..
    17. Hastaneden kaçtı, hastanede yakalandı
    18. Beşiktaş'ta puan kayıpları devam ediyor
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2019
    20. Venezuela'dan Kolombiya'ya..
    21. Adam Stackhowiak üçüncü penaltısını..
    22. Rizespor ile Beşiktaş yenişemedi
    23. TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    24. Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur..
    25. Pamukkale Rallisi tozu dumana kattı
    26. 'Kraliçe ve Johnson darbesi'ne öfke..
    27. ABD’nin İdlib’in kuzeyine düzenlediği..
    28. Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel..
    29. Futbol: TFF 1. Lig
    30. Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi
    Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri'de ürettiler
    Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri'de ürettiler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Bakan'dan kritik açıklama! Tarihi dönüşüm başlıyor
    Bakan'dan kritik açıklama! Tarihi dönüşüm başlıyor

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Mahkemeden emsal "tazminat" kararı
    Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Mahkemeden emsal "tazminat" kararı