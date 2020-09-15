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Aktüel Demokrat aday Joe Biden'dan ABD Başkanı Trump'a "iklim kundakçısı" ithamı
Aktüel

Demokrat aday Joe Biden'dan ABD Başkanı Trump'a "iklim kundakçısı" ithamı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 00:04:26 -
Demokrat aday Joe Biden'dan ABD Başkanı Trump'a "iklim kundakçısı" ithamı

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, California'da haftalardır süren orman yangınlarının iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu iddia ederek rakibi ABD Başkanı Donald Trump'ı iklim değişikliğini inkar etmek ve ''iklim kundakçısı'' olmakla suçladı.

ABD'de başkanlık seçimlerine 50 gün kala Demokrat aday Biden ve Trump hız verdikleri seçim kampanyalarında karşılıklı eleştirilerini yoğunlaştırdı.

Delaware'de ABD'nin batı yakasında haftalardır süren orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, yaşananların iklim değişikliği konusundaki eylemsizlik ve ''doğanın öfkesinin'' bir sonucu olduğunu söyledi.

Biden, ''İklim kundakçısının Beyaz Saray'da kalmasına 4 yıl daha izin verirsek Amerika'nın daha fazla yanmasına ya da daha fazla sular altında kalmasına şaşırmayın.'' dedi.

ABD'nin, iklim değişikliğinin neden olduğu hasarı anlayan, bilime saygı duyan bir başkana ihtiyaç duyduğunu belirten Biden, ''Acil harekete geçmezsek iklim değişikliğinin daha yıkıcı sonuçları olacak.'' diye konuştu.

Küresel ısınmayla mücadeleyi ekonomi alanındaki planlarının bir parçası olarak değerlendiren ve bu kapsamda yeni teknolojiler ve istihdam yaratmayı hedefleyen Biden, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji için 2 trilyon dolar ayıracağını açıklamıştı.


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