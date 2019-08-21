Resul Ekrem Şahan Ankara

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerlerine kayyım atanmasını değerlendiren Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, seçim kanununda bir değişiklik yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları dile getirdi:

“Demokrasiyi terörden ayrıştırmak lazım. Seçilenlerin terör örgütleriyle desteğini ayrıştırmak lazım. Gerçekten demokrasi adına hizmet etmiş adamların piyasaya çıkıp herhangi bir terörle, bir örgütle bağlantıları olmadan bu işi yapmaları hepimizin isteğidir. Hepimizin kabulüdür.”

“Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamaları bölge insanı olarak bizleri çok üzüyor” diyen Sevinç, “Bizim yerimize bir gün Doğu ve Güneydoğu’da bulunma cesareti gösterseler, neyin ne olduğunu öğrenecekler. HDP’nin geldiği her sıkıntılı dönemde sadece, inançları ve dünya görüşlerinden dolayı insanlar ezilebildikleri kadar ezildiler” şeklinde konuştu.