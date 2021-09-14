Demokrasi ve Ögürlükler Adası’nda sürpriz buluşma

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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Çiğdem Kırca oturum başkanlığını yürütürken, Doç. Dr. Fahri Bakırcı, 1924 Anayasasının yapımında etkili olan tarihsel sürece, Anayasanın genel çerçevesine ve ruhuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Doç. Dr. Şeref İba, 1924 Anayasasının hazırlık sürecini ve kanunlaşmasını, Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu ise 1924 Anayasasında düzenlenen hükümet sistemini anlattı. Prof. Dr. Olgun Değirmenci başkanlığında yürütülen ikinci oturumda, Doç. Dr. Ozan Ergül, 1924 Anayasasında yasama ve yürütme ilişkilerini, milletlerarası antlaşmalar ve dış politika ekseninde ele alırken; Prof. Dr. Tevfik Gülsoy, 1924 Anayasasının yürürlükte bulunduğu tek parti döneminde ve çok partili dönemde demokratik yaşamı ve seçim sistemlerini değerlendirdi. Dr. Abbas Kılıç ise 1924 Anayasası döneminde yasama işlemleri teorisi ekseninde TBMM kararlarını ve özel bir parlamento kararı olan yasama yorumunu irdeledi. Sempozyumun tamamlanmasından sonra, panelistlere ve katılımcılara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca tarafından, katılım belgeleri ve plaketleri sunuldu.

TOBB ETÜ heyeti Demekrasi ve Özgürlükler Adası'nı inceledi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi heyeti sempozyum öncesinde de Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda ziyaretler gerçekleştirdi. Programda ilk olarak Yassıada yargılamalarının yapıldığı Hasan Polatkan müzesine gidildi. Ardından dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in hayatını ve yargılamalar sırasında yaşadıklarını yansıtan Adnan Menderes Müzesi’ni gezen heyet daha sonra Türk siyasi tarihinin son iki yüz elli yılında zaman yolculuğuna çıkaran Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi’ni ziyaret etti.,