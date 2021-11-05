Demokrasi götürüp ülkeleri kana bulayan ABD'nin senatörü: Türk SİHA'ları barış için tehdit

Türkiye, uzun zamandır eksikliğini hissettiği hava savunma ve gözlem gücünü, yıllar sonra kendi imkanlarıyla geliştirdiği İHA ve SİHA'lar ile gidermeye başladı.

Türkiye'nin bununla da yetinmeyerek, ürettiği insansız hava araçlarını yurt dışına pazarlaması, kısa zamanda bu kadar yol katetmesi, kendisine müttefik diyen ABD'yi rahatsız ediyor.

ABD'li senatörden Türkiye'ye İHA eleştirisi

ABD Savunma Bütçe Tasarısı görüşelerinde söz alan Demokrat Parti senatörlerinden Bob Menendez, Türkiye’nin insansız hava araçlarına yönelik sunduğu önerilerle Türkiye'yi haksız ithamlarla suçladı:

"Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD’nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın. Türk SİHA'larının satışı, tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı, barış ve insan hakları için büyük bir tehdittir. ABD, bu iHA ve SİHA'larda kullanılan parçaları Türkiye'ye satmamalı."