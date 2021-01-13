Demokrasi diye tepinenler milletten rahatsız! ‘Vatandaş değil Meclis seçsin’

2017 yılında hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, erken seçim tartışmaları ile birlikte muhalefet partilerinin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Muhalefet partileri, parlamenter sistemin güçlendirilerek yeniden kurumsallaştırılmasını istiyor. Muhalefet partilerinin hazırladığı öneriler arasında seçim barajının düşürülmesi, Cumhurbaşkanı’nın partisiz olması ve TBMM’nin denetim yetkisinin "artırılması" yer alıyor.

Muhalefet yandaşı BirGün'ün aktardığına göre, CHP’nin hukuk birimi tarafından yürütülen çalışmalar henüz tamamlanmadı. İyi Parti ise önerilerini gelecek hafta kamuoyuna duyurmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti’nin Meral Akşener tarafından açıklanacak öneri metninde seçim barajının istişare ile düşürülmesi yer alıyor. Barajın en az üç puan düşürülmesini isteyen parti yönetimi, TBMM’nin yeni yetkilere kavuşturulmasını da istiyor. Özellikle Cumhurbaşkanı’nın TBMM’de seçilmesi görüşünün de çalışmalarda ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Halk nezdinde hiçbir karşılıklarının olmadığını anlayan muhalefet partilerinin, 2007 öncesine dönüp cumhurbaşkanını Meclis'in seçmesini istemesi, içinde bulundukları durumun içler acısı halini gözler önüne serdi. Ayrıca muhalefetin demokrasiyi umursamadığı da tekrar kanıtlanmış oldu.