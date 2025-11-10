“Demokrasi” dersi veren Fransa’da ironik tablo: Sarkozy nefes alamıyor, İmamoğlu tweet atıyor

Fransa'nın siyasi tarihinde önemli bir figür olan eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, hapiste yaşadığı zor şartlar Türkiye’deki durumu sorgulattı. Yolsuzluk, hırsızlık gibi bir çok suçlamalar ile hapiste yatan CHP’li İmamoğlu, hapisten her gün tweet atıyor ve Özgür Özeli kontrol ederek partiyi yönetiyor, Sarkozy ise nefes bile alamıyor… Türkiye’nin cezaevi şartları ile kemalistlerin hayran olduğu Fransa’nın şartlarına bakın…

Sarkozy, hapishaneden ilk kez konuştu. “Çok zor şartlarda yaşıyorum” diyen Sarkozy, cezaevi günlerinin ağır geçtiğini söyledi.

Sarkozy, Libya’dan gelen yasa dışı seçim finansmanı suçlamasıyla aldığı hapis cezasının ardından cezaevindeki günlerinin “çok zor geçtiğini” söyledi.

TEMYİZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Eylül ayında 5 yıl hapse mahkûm edilen Sarkozy, 21 Ekim’de cezaevine girmişti. Paris Temyiz Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada savcı, temyiz süreci tamamlanana kadar eski cumhurbaşkanının adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti.

Hapisteki Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy konuştu! "Çok zor şartlarda yaşıyorum" - 1. Resim

"GÜNLER AĞIR GEÇİYOR"

Video bağlantısıyla duruşmaya katılan Sarkozy, hapishanedeki koşulların ağır olduğunu, ancak personelin desteğiyle günlerin biraz daha katlanılabilir hale geldiğini söyledi.

SAVCI SERBEST BIRAKILMA TALEBİNİ DESTEKLEDİ

Savcı Damien Brunet, tanıklara baskı veya delil karartma riski bulunmadığını belirterek Sarkozy’nin tutuksuz yargılanmasının uygun olacağını ifade etti.

Mahkeme kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Sarkozy’nin eşi Carla Bruni ve iki oğlu da duruşmada hazır bulundu.