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Tarih Demografik ne demek? Demografik anlamı! Demografik yapı nedir?
Tarih

Demografik ne demek? Demografik anlamı! Demografik yapı nedir?

Terör devleti İsrail, Kudüs’te Filistinlilerin evlerini zorla işgal etmeye devam ediyor. Terörist İsrail, Filistin’de kaçak yerleşim yeri inşaa ederek bölgenin demografisini değiştiriyor. Peki demografik anlamı ne? Demografik ne demek? Demografik yapı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:13:00 -
Demografik ne demek? Demografik anlamı! Demografik yapı nedir?

TDK'ya göre demografi kelimesi nüfus bilimi anlamına gelmektedir. Kelime ayrıca, bir popülasyonda organizmaların sayılarını ve bu sayıların zamanla değişmelerinin incelenmesi bilimine verilen addır. Nüfus bilgisi de demografinin anlamlarından biridir. Demografi, nüfusun yapısına ilişkin, nüfus yapısı ile alakalı anlamlarını da taşımaktadır.

Demografi kelimesinin anlamı, kelime bir cümle içinde kullanıldığında daha rahat anlaşılabilir. Örneğin; Geçen yıl nüfus bilimi ile uğraşanlar, demografik verilere dayanarak köylerden kentlere göçün sebebini bulmaya çalıştılar. Bu cümledeki demografik veriler kelime grubu nüfus bilgileri anlamına gelmektedir.

TDK'ya göre demografik anlamı nedir?

TDK'ya göre demografik kelimesi nüfus bilimsel olarak açıklanmıştır. Demografik, nüfus bilgisi ile ilgili demektir.

 

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