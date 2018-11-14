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Demlikte kalan çayları değerlendirin!

Her gün yapılan çay ve sonrasında atılan dem... İşte kalan demleri değerlendirmenin yolları…

14 Kasım 2018 Çarşamba 19:12
Demlikte kalan çayları değerlendirin!

SAÇLARINIZ ÇOK MU MAT?

Göz alıcı ve ışıltılı saçlara sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Saçlarınızı şampuanladıktan sonra soğuyan çayla tekrar durulayın ve 5 dakika bekleyin. Ilık suyla saçınızı yıkadıktan sonra farkı kısa sürede görebilirsiniz.

CİLDİNİZDE FERAHLIĞI HİSSEDİN

Soğuyan çayı pamuk yardımıyla cildinize sürebilirsiniz. Cilt lekelerine iyi gelen çay aynı zamanda cildinizi yumuşatarak daha genç bir görünüme kavuşmanızı sağlar.

GÖZ PANSUMANI İÇİN İDEAL

Gözünüzde arpacık mı çıktı? Yoksa gözaltı morluklarınızdan mı şikayetçisiniz? Ilık çayı pamukla 10 dakika boyunca göz çevrenize tampon yapın. Belirli aralıklarla tekrarlayacağınız bu işlem sayesinde gözlerinizdeki sorunlardan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

AYAK KOKUSUNA İYİ GELİR

Çaydanlıkta demlediğiniz çayın kalanı soğuduktan sonra bir leğene boşaltın. En az 15 dakika boyunca ayaklarınızı bekletin. Çayın içindeki tanik asit ayak derinizde bulunan gözenekleri küçültür ve terleme sorunlarına iyi gelir.

BOĞAZINIZ MI AĞRIYOR?

Hava değişimi veya enfeksiyon nedeni ile boğazınız ağrıyor olabilir. Hemen ilaçlara sarılmak yerine doğal yöntemlere başvurmaya ne dersiniz? Demlediğiniz çay ılık hale geldikten sonra düzenli olarak gargara yapabilirsiniz.

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Soğumuş çayı pamuk yardımıyla yaranın üzerine tampon yaptığınızda antibiyotik etki gösterir ve yaranın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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