  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'dan MHP kurultayına anlamlı mesaj! MHP ile birlikte yol yürüyoruz

Mansur hiçbir vaadini yerine getiremedi

İsrail ne BM ne UAD kararlarını dinliyor!

TCG Preveze her denizaltıcı subayın hayali! Mavi Vatan'ın güvenliği ona emanet! Su altında 50 gün aralıksız görev yapabiliyor!

Erdoğan'ın "son seçimim" çıkışına Bahçeli'den cevap: Bırakamazsın!

Kırılmaya en yakın yer işte burası! Kırılırsa 7.8 büyüklüğünde deprem üretecek

Adam öldürüp kaçtığı ABD’de kahkaha atanı böyle cilaladı! ‘Torunum örümceği alır camdan atardı’

Partinin nabzı Ankara’da atıyor MHP’de büyük gün

Ne anlatırlarsa anlatsınlar olay oraya gidiyor! Balya balya avrolar deste deste dolarlar!

Bankacı sandı 4.5 milyon kaptırdı! O iş adamının numarasını da kopyalamışlar
Siyaset DEM'li Meral vatandaşın sözleriyle renkten renge girdi: Sosyal medyada gündem olan anlar!
Siyaset

DEM'li Meral vatandaşın sözleriyle renkten renge girdi: Sosyal medyada gündem olan anlar!

Yeniakit Publisher
2024-03-17 17:27:00 -
DEM'li Meral vatandaşın sözleriyle renkten renge girdi: Sosyal medyada gündem olan anlar!

Kandil'in talimatıyla İBB adayı olan DEM Partili Meral Danış Beştaş, seçim çalışması için gittiği Adalar'da Fatma Kocabaş isimli vatandaşın tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı.

Yerel seçimler için birçok il ve ilçede CHP ile ittifak yapan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin İBB adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Adalar'da devam ettirdi.

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan Fatma Kocabaş, yanına gelerek kendini tanıtan ve oy isteyen Beştaş'a tepki gösterdi.

"Allah onların acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin"

Fatma Kocabaş, Beştaş'a "Bunları ben nasıl ikna edeceğim? Ben diyeceğim PKK'lılara gittim verdim oy. O şehitlerimiz orada nasıl yatıyor, o anaların hesabı... Bir iş yaparken düşün ki bunun annesi ben olacağım. Siz eğer çatışma bitsin isteseydiniz, o dağdakileri methetmezdiniz. Allah onların acılarını, siz de anasınız, içinize versin ki aklınız başınıza gelsin. Onları savunuyorsun." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Beştaş, "Biz şu anda bu ülkede ölüm olmamasını savunan tek partiyiz. Biz diyoruz ki, bu silahlar sussun." diye konuştu.

Bu sözlere de tepki gösteren Kocabaş, "Onların analarını düşünün. Benim içim yanıyor o anaları görünce. Daha dün televizyona bir kadın çıktı '20 senedir ben evladımı görmüyorum.' diyor. Onu düşünün." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kocabaş'ın sözleriyle renkten renge giren Beştaş ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretini tamamlayıp, seçim çalışmaları için Büyükada'ya gitti.

CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır

Gündem

CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır

İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet
İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet

Gündem

İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet

Özgür Özel: DEM Partiyle bayramlaşabilen tek partiyiz
Özgür Özel: DEM Partiyle bayramlaşabilen tek partiyiz

Gündem

Özgür Özel: DEM Partiyle bayramlaşabilen tek partiyiz

Şanlıurfa’da CHP-DEM Parti ittifakı
Şanlıurfa’da CHP-DEM Parti ittifakı

Gündem

Şanlıurfa’da CHP-DEM Parti ittifakı

Ak koyun kara koyun ortaya çıktı!
Ak koyun kara koyun ortaya çıktı!

Siyaset

Ak koyun kara koyun ortaya çıktı!

DEM Parti İstanbul adayı gizli ittifakın üzerini örtmek için çırpındı
DEM Parti İstanbul adayı gizli ittifakın üzerini örtmek için çırpındı

Gündem

DEM Parti İstanbul adayı gizli ittifakın üzerini örtmek için çırpındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23