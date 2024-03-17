DEM'li Meral vatandaşın sözleriyle renkten renge girdi: Sosyal medyada gündem olan anlar!

Yerel seçimler için birçok il ve ilçede CHP ile ittifak yapan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin İBB adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Adalar'da devam ettirdi.

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan Fatma Kocabaş, yanına gelerek kendini tanıtan ve oy isteyen Beştaş'a tepki gösterdi.

"Allah onların acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin"

Fatma Kocabaş, Beştaş'a "Bunları ben nasıl ikna edeceğim? Ben diyeceğim PKK'lılara gittim verdim oy. O şehitlerimiz orada nasıl yatıyor, o anaların hesabı... Bir iş yaparken düşün ki bunun annesi ben olacağım. Siz eğer çatışma bitsin isteseydiniz, o dağdakileri methetmezdiniz. Allah onların acılarını, siz de anasınız, içinize versin ki aklınız başınıza gelsin. Onları savunuyorsun." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Beştaş, "Biz şu anda bu ülkede ölüm olmamasını savunan tek partiyiz. Biz diyoruz ki, bu silahlar sussun." diye konuştu.

Bu sözlere de tepki gösteren Kocabaş, "Onların analarını düşünün. Benim içim yanıyor o anaları görünce. Daha dün televizyona bir kadın çıktı '20 senedir ben evladımı görmüyorum.' diyor. Onu düşünün." dedi.

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Kocabaş'ın sözleriyle renkten renge giren Beştaş ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretini tamamlayıp, seçim çalışmaları için Büyükada'ya gitti.