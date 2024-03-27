DEM'li Hasan Cemal oyunu İmamoğlu'na vereceğini açıkladı! Oktay Vural'dan sert tepki geldi
2023 Milletvekilliği seçiminde DEM'in İstanbul milletvekili adayı olan Hasan Cemal, 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cemal, "Oyum İmamoğlu'na" dedi.
Geçtiğimiz dönem Yeşil Sol Parti'den İstanbul Milletvekili adayı olan Hasan Cemal'e, İP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan tepki geldi.
Hasan Cemal'in paylaşımını alıntılayan İP'li Vural, "DEM Parti milletvekili Hasan Cemal oyunu İstanbul'da CHP adayı İmamoğlu'na verecekmiş. Hani DEM Partisinin İstanbul'da adayı vardı? İstanbul'da DEM'le gönül ve fikir bağının dayanılmaz hafifliği... Koltuk sevdasına... Danışıklı ilişkiler... Derin ilişkiler... Yeniden açılımcılar..." ifadelerine yer verdi.
Hasan Cemal YSP'den aday olmuştu!
14 Mayıs 2023 seçimlerinde Yeşil ve Sol Parti'nin teklifini kabul ederek İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili aday listesine giren Hasan Cemal, sandıkta seçilememişti.
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Cemal ayrıca Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz vermesiyle hatırlanıyor.