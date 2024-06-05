DEM'li Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tepki çeken görüntüler ortaya çıktı
Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Av. Mümin Erol'un mazbatasını aldıktan sonra geçtiği makam odasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
31 Mart yerel seçimlerinde seçimi kazanan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un 5 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ortaya çıktı.
Görüntülerde, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alıp makama geçen Erol'un makam arkasında duvarda asılan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği görülüyor.
Fotoğrafın indirilmesi sonrasında ise görüntüde yer almayan kalabalık grubun zılgıt ve alkışlarla destek sunduğu görüntülere yansıyor.
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