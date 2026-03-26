DEM’li Başkan Ekrem’in izinde! Sonun benzemesin!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde belediye ekiplerinin sokakta bulunan ağaçları kesmesi, vatandaşların tepkisine yol açtı. Çamlıca Venividi Sokağı’nda gerçekleştirilen ağaç kesimi sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, ağaçların uzun yıllardır bölgede bulunduğunu belirterek duruma itiraz etti.

Olaya tehki gösterenlerden avukat Ahmet İnan, kesilen ağaçların yarım asırlık olduğunu ileri sürerek ağaçların mahalle sakinleri için gölgelik alan oluşturduğunu ve özellikle yaz aylarında önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.

ESNAF AYAĞA KALKTI

Bölgede bulunan esnaflar da kesim işlemine tepki gösterdi. Esnaflardan biri, ağaçların tehlike oluşturduğuna dair resmi bir rapor sunulmadığını belirterek, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından alternatif çözümlerin değerlendirilmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Kesim işlemi sırasında bazı belediye görevlileri, ağaçların ilerleyen yıllarda risk oluşturabileceği yönünde değerlendirmede bulunduğu öne sürdü.

DEM PARTİ’YE TEPKİ

Bir vatandaş ise DEM Parti’ye çağrıda bulunarak, daha önce Batman Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından kesilen birkaç ağaç nedeniyle yaşanan tartışmaları hatırlattı.

Vatandaş, o dönemde parti yöneticilerinin birkaç ağaç kesildiği için aylarca yırtınmasını hatırlatarak “Ağacı DEM Parti belediyesi kesince neden sessiz kalıyorsunuz?” tepkisini gösterdi.

DEM'li belediyenin ağaç kesimi sosyal medyada da tepki gördü. Yolsuzluktan tutuklanmadan önce Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul'da asırlık yüzlerce çınarı kestiğine atıfta bulunulan yorumlarda "DEM'li Başkan Safiye Akdağ, bir dönem ortağı olduğu Eko'nun izinde! Sonunuz benzemesin!" ifadeleri öne çıktı.