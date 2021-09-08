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Dünya Demiryolunda araç kullanan kişiye 15 ay hapis cezası!
Dünya

Demiryolunda araç kullanan kişiye 15 ay hapis cezası!

İngiltere'de bir kişi, raylarda yaklaşık 800 metre araba sürerek yolcu trenlerinin 8 saat gecikmesine neden olduğu için 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 16:58:00 - 2021-09-08 20:47:01
Demiryolunda araç kullanan kişiye 15 ay hapis cezası!

İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP), Aaron O'Halloran adlı kişinin 9 Mayıs'ta Birmingham kentinde Duddeston ve Aston istasyonları arasında yaptığı "aptalca eylemlerinin" 23 bin sterlinlik (267 bin) hasara neden olduğunu bildirdi.

Mahkemeye çıkarılan 32 yaşındaki Aaron O'Halloran, demiryolunda insanları tehlikeye atmak, tehlikeli bir şekilde ve sigortasız araç kullanmaktan suçlu bulundu.

15 ay hapis cezasına çarptırılan, 2 yıl araba kullanmaktan men edilen adamın, ayrıca zarara uğrayan bir yolcuya da 156 sterlin ödemesine karar verildi.

O'Halloran, olay hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, mahkemede güvenlik görüntüleri gösterildiğinde aracı kullananın kendisi olduğunu reddetti.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan polis yetkilisi Raymond Ascott, adamın hem yolcuları riske attığını hem de demiryolunda hasara neden olduğunu ifade ederek, "Verilen ceza, bu suçun ciddiyetini gösteriyor. Hapishanede aptalca eylemlerini düşünmek için artık bolca zamanı olacak." dedi.

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Yorumlar

Saffet

Bizde kamu düzeni olarak cag atladik 
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Vahap Kalyoncu

15 yılmı 15 aymı hangisi ise haberi düzeltin lütfen
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