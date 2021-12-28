Demirtaş'tan Akşener'e talimat: Hizada durun

Edirne Cezaevi’nde terörden tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın “Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız” diyerek, İyi Parti’nin ve diğer küçüklerin mutlaka verilen suflelerle, “hizada durması” gerektiğine inandığını ortaya koyduğunu ifade eden Hasan Öztürk, Yeni Şafak'taki köşesinde bakın neler yazdı...

"Siz bakmayın ortalığın toz duman göründüğüne, her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Tek bir farkla.

Muhalefetin kendi arasındaki “gerginliği”, etrafa iktidar-muhalefet gerginliği gibi yansıtmasıdır o fark da.

Bir önceki yazıda, Millet İttifakı ve bileşenlerinin kurmay aklının HDP olduğunu söylemiştik. Ve eski eş başkanın cezaevinden verdiği hedef doğrultusunda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun soluğu Mersin’de aldığına da işaret etmiştik.

Bugün bir başka hedef (ya da talimat mı deseydim) koyuyor Edirne Cezaevi’nde terörden tutuklu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş.

Diyor ki, “Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. (…) Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız.”

Demirtaş ya da ona akıl verenler, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile yakınlaşmasından memnun ama yetmediğini düşünüyor. İyi Parti’nin ve diğer küçüklerin mutlaka verilen suflelerle, “hizada durması” gerektiğine inanıyor.

Dikkat ettiyseniz, Demirtaş’ın bu son cümleleri, Kılıçdaroğlu’nunkine ne çok benziyor. Hani demiştik ya “CHP ile HDP aynileşiyor” diye bakın bu dil benzeşmesi de iddiamızın kanıtı niteliğinde.

Kılıçdaroğlu da “Birlikte kazanacağız” diyor, Demirtaş da..!

PKK elebaşı Mustafa Karasu’yu hiç hatırlatmıyorum bile.

İyi Parti’nin dayandığı sosyolojide baş gösteren tedirginlik, bugünlerde Meral Hanım’ı HDP ile anılmaktan biraz geriletmiş görünüyor. O da çareyi, popülizmde bulmuş. Çünkü Lütfü Türkkan vakası ile “Bi nevi Netenyahu” vakası hala milletin zihninde!

Bunu Demirtaş’ın ya da arkasındaki aklın fark etmemiş olma ihtimali yok öyle değil mi? O yüzdendir ki Demirtaş, “Ben muhalefetin adayı olsam cezaevinden bile seçimi kazanırım ama, siz…” diye muhalefete ayar üzerine ayar veriyor.

“HDP’yi PKK’nın yanına konumlandırıyoruz” diyenlerdense “Sen kimsin” diye başlayan en ufacık bir itiraz bile yükselmiyor.

Demirtaş serzenişinde haksız da sayılmaz yani. Zira, bırakın Millet İttifakı ve paydaşları arasındaki “ego” çatışmalarını, CHP içindeki “adaylık” çatışması bile başlı başına mesele…

İstanbul ve Ankara’nın belediye başkanlarına her fırsatta “aday olamayacaksınız” diye ayar veren Kılıçdaroğlu bir tarafta… “Doğal olarak tabii ki ben” diyen İstanbul’un belediye başkanı bir tarafta.

Kılıçdaroğlu’nun ya da işaret edeceği adayın önünü kesip kendi adaylığını ya da adayını dayatmak isten Meral Hanım’ın hamleleri bir tarafta.

İstanbul’un belediye başkanını satranç tahtasındaki herhangi bir taş gibi ileri geri oynatıyor Meral Akşener, bir gün “Alnında Rabbiyesir görüyor”, bir başka gün, ikinci Fatih olarak…

Demirtaş, Millet İttifakı ve paydaşlarının adaylık üzerinden birbiriyle amansız bir mücadele girişmesinden rahatsız olmalı ki “Ben bile kazanırım bu halimle” diyerek, “Bırakın ayrılık gayrılığı bir araya gelin, merak etmeyin biz her hal ve şartta sizi destekleyeceğiz” diyerek açık çek veriyor.

Bakalım bu açık çek, aday adayları ve ittifak ortakları arasında nasıl satın alınacak.

İstanbul’un belediye başkanı, açık çeki çoktan cirolayıp işleme koymuş bile.

Yanılıyor muyum? (...)"