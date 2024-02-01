Demirtaşlar DEM Parti'yi 3'e böldü... İstanbul nereye doğru

DEM Parti'nin İstanbul ve Ankara'dan aday çıkarıp çıkarmayacağı konusu tartışılmaya devam ediyor.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için adaylığının neredeyse netleştiği dillendiriliyor.

DEM Parti kaynakları, 10 Şubat 2024’e kadar İstanbul kesin kararın verileceğini söylese de Parti'nin bu hafta sonu İstanbul'da Başak Demirtaş, Ankara'da Meral Danış Beştaş'ın adını açıklayacağı da konuşulanlar arasında.

DEM Parti içerisinde çeşitli kliklerin oluşmaya başladığı bir süredir bilinen bir gerçek... Parti'nin yerel seçim stratejisinin netleşememesinde de klikler arası bu yaklaşım farklarının ortak bir paydada buluşturulamıyor oluşunun etkiili olduğu düşünülüyor.



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Peki Başak Demirtaş'ın adaylığı konusunda gelişen bu yaklaşım farkları neler?

1. Hiç aday çıkarmayalım diyenler,

2. Demirtaş dayatmasını kabul etmeyelim, kendi istediğimiz adayı çıkartalım diyenler,

3. Demirtaş'ı aday gösterelim diyenler...

DEM Parti için karar vermeyi zorlaştıran bu seçeneklerin arka plan tartışmalarında Başak Demirtaş'ın adaylığının arkasında Külliye'nin olabileceği şüphesi de bulunuyor... Son dönemde Selahattin Demirtaş'ın Kürt kimliği ve İslam'a dair yaptığı vurgularla, AKP'yle kurulacak olası bir yeni diyaloğun diğer tarafı olmak istediği de bu şüpheyi desteklemek için dillendirilenler arasında...

Demirtaş'ın yeni bir siyasi parti kurmak istediği de DEM Parti kulislerine yansımıştı... Adaylık tartışması nereye varır bilinmez ama giderek daha da uçlaşan bu görüş farkları ile Başak Demirtaş'ın adaylığı şimdiden DEM Parti'yi üçe bölmüş durumda... Aday isminin netleşmesinin bu ayrışmayı toparlayıp toparlamayacağı ise merak konusu...