Demirtaş'ın kitabını satan İBB, Öcalan'ı eleştiren kitabın reklamını engelledi!

Terör örgütü üyeliği nedeniyle hayatının yaklaşık 10 yılını hapiste geçiren Diyarbakırlı Aytekin Yılmaz’ın, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a eleştiriler yönelttiği “Son Diktatör” kitabı yayımlandı.

Vadi Yayınları kitabın tanıtımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait panolarda yayınlanmak üzere reklam afişleri hazırlatmıştı. İBB'ye ait bir iştirak olan ve Büyükşehir'e ait tüm reklam panolarının kiralanması yetkisini elinde tutan Medya AŞ, Son Diktatör kitabının reklamını almayı uygun görmedi.

Reklam ücretlerinin önceden ödenmesine rağmen yayınlamayı reddeden İBB’ye yazar Aytekin Yılmaz’dan tepki geldi. Yılmaz, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin PKK ve Abdullah Öcalan'ı eleştiren kitaplarıma tanıtım izni vermemesiyle, PKK/HDP'nin Belediye üzerindeki etki ve denetiminin tahmin ettiğimizden çok daha kapsamlı olduğu anlaşılıyor. Abdullah Öcalan'ı eleştiren kitabı siyasi bulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart'ta İstanbul sokaklarında bu afişin asılmasına izin vermiş. Kitap siyasi, HDP propagandası siyasi değil” ifadelerini kullandı.

‘Reklamcı ile yayınevi arasında’

İBB’yle anlaşmalı reklam firması Panoeffect tarafından yapılan açıklamada, reklamın reddedilme gerekçesi olarak "kitabın siyasi içeriği" gösterildi.

Kitabın reklamının reddedilmesine ilişkin Aydınlık’a açıklamada bulunan İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin de “Reklamcı ile yayınevi arasındaki bir konu” dedi.

‘İBB onay vermedi!’

Aydınlık’ın ulaştığı Vadi Yayınları yöneticileri, reklamların İBB tarafından onaylanmadığını şu ifadelerle anlattı:

"Cumartesi (12 Haziran) günü afişleri gönderdik. Panoeffect bize İBB Medya’dan onay gelmediği söyledi. Bunun üzerine İBB Medya ile yaptığımız görüşmede üst düzey yetkililerce onaylanmadığını, ayrıca hukuk departmanı tarafından da onay alınamadığı söylendi. Biz hem Panoeffect hem de Medya AŞ ile görüşmeleri sürdürdük ve Aytekin Yılmaz’ın Son Diktatör kitabı haricindeki kitaplarımıza onay geldi. Gerekçe olarak da ‘siyasi içerik’ gösterildi. Biz de bunun üzerine tüm kitaplarımızın tanıtımını iptal ettik."

İkinci baskısını yapan Son Diktatör kitabının yayınevi tarafından İBB Medya AŞ’ye gönderilen tanıtım afişindeki metinde şu ifadeler yer alıyor:

"Örgüt ortamlarında bir tek ölüler seviliyor. Bundan dolayıdır ki koğuşumuzdaki eğitim odasının duvarında ‘Aramızda en iyilerimiz için öldüler’ yazıyor. Aytekin Yılmaz, Kürtlere hayat ve özgürlük vadederek yola çıkan bir örgütün diktatörlüğe nasıl dönüştüğünün panoramasını ortaya koyuyor. Hem de o örgüt için on yılını mahpus geçirmiş biri olarak… Geçmiş hatalarını ancak onlarla yüzleşerek aşabilmeyi öğrenmiş biri olarak…"

Halk TV’den sansür

Yazar Yılmaz, gazeteci İsmail Saymaz’la Halk TV için Son Diktatör kitabı üzerine bir röportaj yaptığını ancak, röportajın Halk TV’nin yayınlamadığını belirtti. İsmail Saymaz, röportajla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken Yılmaz, “HDP’lilerden rahatsız olmayanlar, benden neden rahatsız oluyor” dedi.

Demirtaş kitabına tepki gelmişti

İBB’ye ait olan İstanbul Kitapçısı’nda terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın kitapları da satışa sunulmuştu. Demirtaş’ın kitaplarının satışa sunulması büyük tepki görmüştü. Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Beşiktaş’taki İstanbul Kitapçısı ve Saraçhane’de bulunan İBB binası önünde protesto düzenlemişti. TGB’liler protestolarda, İBB raflarının PKK kitaplığı olamayacağını belirterek kitapların derhal kaldırılması gerektiğini söylemişlerdi.