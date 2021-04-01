Demirtaş'ın dilinin altındaki baklaya işaret etti! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken sözler

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında terör tutuklusu HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ittifakla ilgili sözlerini yorumladı.

Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde;

Selahattin Demirtaş, şöyle demiş:

“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”

Ne demek bu?

Hadi biraz anlamaya çalışalım.

“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?

Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de demokrasi ittifakı mı olacak?

İyi ama böyle bir durumda CHP ne olacak? CHP, millet ittifakında mı kalacak? Yoksa HDP öncülüğündeki ittifaka mı geçecek?

Millet ittifakının başını çeken CHP, neden millet ittifakını bırakıp HDP’nin öncülüğünde bir başka ittifaka geçsin ki?

Sorular... Sorular... Sorular...

Hiçbirinin yanıtı yok.

Galiba... Sanırım... Herhalde...

Demirtaş’ın dilinin altında bir bakla var, henüz tam olarak açık etmediği.

Nedir acaba o bakla?