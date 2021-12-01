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Siyaset Demirtaş'ın desteğine Kılıçdaroğlu'ndan 'teşekkür'
Siyaset

Demirtaş'ın desteğine Kılıçdaroğlu'ndan 'teşekkür'

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ''hellalleşme' çağrısına verdiği yanıtı değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Bey doğruyu görüyor, teşekkür ederim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 13:28:00 - 2021-12-01 14:01:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ''hellalleşme' çağrısına verdiği yanıtı değerlendirirken "Selahattin Bey doğruyu görüyor, teşekkür ederim" dedi.

"Selahattin Bey doğruyu görüyor"

FOX Tv'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yaptığı 'hellalleşme' çağrısına destek veren Demirtaş'a teşekkür etti. Demirtaş'ın "Sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken önemli bir adımdır" ifadelerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Selahattin Bey doğruyu görüyor, teşekkür ederim. Önemli bir adım. Biz mutlaka bir gelecek inşa etmeliyiz ve beraber inşa etmeliyiz. Bu ülke bizim ülkemiz, gidecek yerimiz yok. Eğer siz bu ülkede güzel bir gelecek inşa ediyorsanız geçmişin yaralarını kanatmamanız lazım" dedi.

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Yorumlar

Eyüp

Bu chpkk ile hdpkk niçin birleşmiyorlar?  
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