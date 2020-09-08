Demirtaş’ı kahvaltıya bekleyen Akşener’e sert tepki: Elebaşı Abdullah Öcalan’ın heykelini de dikecek misiniz?

Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eğer dışarıda olsaydı, bir sabah eşi Başak Demirtaş ile beraber İP Genel Başkanı Meral Akşener’in kapısını çalıp kahvaltıya geldiklerini söyleyebileceğini belirtti. Demirtaş’a İP Genel Başkanı Akşener’den cevap gecikmedi. Akşener, eşini dövmesiyle bilinen FOX sunucusu İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Meral Akşener, burada yaptığı açıklamada, Demirtaş’a cevaben Güneydoğu’da kan davalısı bile olsa kapının çalındığı zaman gelenin içeri alındığını belirterek, Demirtaş’a yeşil ışık yaktı.

AK Parti'den sert tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, Meral Akşener’e tepki gösterdi.

Yasin Börü'yü hatırlattı

Özalan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, Demirtaş’ın çağrısıyla sokağa çıkanlar tarafından, kurban eti dağıtırken şehit edilen 16 yaşındaki Yasin Börü’yü Meral Akşener’e hatırlattı. Akşener’in Yasin Börü’yü hatırlasa da pek umursamayacağını belirten Özalan, onlar için kirli ittifaklarının daha mühim olduğunu ifade etti. Özalan, kahvaltıda terörist başı Abdullah Öcalan’ın heykelini de konuşup konuşmayacakları sorusunu Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener’e yöneltti.