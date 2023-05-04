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Gündem Demirtaş'a selam çakan CHP'li İmamoğlu'nu rahatsız eden afiş! 'Saçma sapan'
Gündem

Demirtaş'a selam çakan CHP'li İmamoğlu'nu rahatsız eden afiş! 'Saçma sapan'

Yeniakit Publisher
2023-05-04 23:31:00 -
Demirtaş'a selam çakan CHP'li İmamoğlu'nu rahatsız eden afiş! 'Saçma sapan'

Belediye Başkanlığı görevini bırakarak İstanbul'u kendi haline bırakan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Denizli'de vatandaşların yol üzerine astığı 'Denizli vatanı böldürmez' afişlerinden rahatsız oldu.

HDP'nin de içinde yer aldığı 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun yanında İstanbul'u kendi haline bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Açık hava toplantısında söz alan İmamoğlu, konuşmasında dikkat çeken sözler sarf etti.

Asılan afişlere tepki gösterdi

Yolda gelirken gördüğü afişlere atıf yapan İmamoğlu, "Binaların duvarlarında 'Denizli Vatanı böldürmez' diye saçma sapan afişler asanları görüyorum." şeklinde konuştu.

Kendisinin milliyetçi olduğunu savunan İmamoğlu, "Allah aşkına benim inancımı da benim milliyetçiliğimi de ölçecek kişi bu memlekette anasından doğmadı. Biz hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetinin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'a selam göndermişti

İmamoğlu, dün Adıyaman mitinginde 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi 51 vatandaşın ölümüne sebep olduğu için hapis yatan Demirtaş'a selam göndermişti.
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