Demirtaş'a özgürlük diyenler bu feryatları duyamıyor mu? Aileleri yıktılar, ocakları söndürdüler

Taha Emre Özdemir Ankara

2016 yılında Şırnak'taki Hendek Operasyonları'nda teröristlerin silahından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Saygı'nın eşi Elif Tuba Saygı, eşinin şehadet sürecini yeniakit.com.tr'ye anlattı.

"14 yaşında bir oğlum var. Babasını kaybettiğinde 10 yaşındaydı." diyen Saygı, "3 yıl Muş'ta oturduk. Eşim geçici görevle Şırnak'a gönderildi. 4 ay sonra da şehadet haberini aldık" ifadelerini kullandı.

Acılı şehit eşi, sözlerine şöyle devam etti:

"Hendek operasyonları sırasında ev aramasına girdiğinde kapının girişinde keskin nişancının isabet alması ile vuruldu."

'Oğlumun morali genelde bozuktu'

"Öğretmeni bir gün oğlum Talha'ya, 'Neden moralin bozuk? İyi misin?' diye sormuş. Oğlum da 'Öğretmenim babam asker ve 4 aydır görevde. Onu göremiyorum.' diyerek cevap vermiş. Öğretmeni de oğluma, 'Kız kardeşimin nişanlısı da asker. Üzülme bir şey olmaz. Allah'ın izniyle döner.' demiş."

'Yalan olduğunu söylemelerini istedim'

"Eşim görevdeyken bizi normalde aramaz. Şehit olacağı gün aramıştı. Kapı çaldı. Oğlum açtı. Kapıda haberi vermek için birçok rütbeli vardı. Ambulans, hemşire.. Oğlum Talha, 'Hayır.' diye bağırarak feryat figan etti. Eşimin komutanlarını görünce, 'Ne olursunuz sadece yalan olduğunu söyleyin.' dedim. Yalan bu dedim."