Demirtaş'a borcunu peşin ödedi! SİHA Sezgin, Millete olan borç ne olacak!

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10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP arasındaki "dostluk" artık gizlenmiyor.

Daha önce, Türkiye’nin teröristlere yönelik SİHA saldırılarını eleştirdiği için “SİHA Sezgin” namıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrukulu, "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ayağına gitti.

Borç ödemeye gitti!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanrıkulu "Sevgili dostum Selahattin Demirtaş’ın herkese iletmemi istediği yeni yıl mesajını da burada paylaşmak boynumun borcu." ifadelerini kullandı.

40 bin canı katleden terör örgütü PKK'nın sempatizanına borcunu ödeyen Sezgin Tanrıkulu'nun bu milletin vergileriyle aldığı maaşın ve kullandığı arabaların borcunu nasıl ödeyeceği merak konusu oldu.