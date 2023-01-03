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Siyaset Demirtaş ve avanesi trajediye hazırlanıyor!
Siyaset

Demirtaş ve avanesi trajediye hazırlanıyor!

Tüm anketlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada yer alırken, muhalefete çağrı yapan PKK'lı Selahattin Demirtaş, "Birlikte hareket etmezsek trajedi olur" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 13:21:00 -
Demirtaş ve avanesi trajediye hazırlanıyor!

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan PKK'lı Selahattin Demirtaş, cezaevinden muhalefete mesaj yollamaya devam ediyor. T24'e yazdığı mektupta muhalefete çağrıda bulunan Demirtaş, seçimlerde ortak bir aday etrafında birleşilmemesinin 'trajediye neden olacağını' söyledi

Demirtaş, muhalefetin ortay aday ve liste etrafında birleşmemesinin sonuçlarının 'trajik ve hazin' olacağını şu sözlerle anlattı:

"Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur. İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur."

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