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Demirtaş umudunu kaybetti! Avukata bakın ne sordu

PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini ziyaret eden avukat Cihat Duman'a, "Neden umut forumları düzenlemiyor aydınlar?" diye sordu.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:39
Demirtaş umudunu kaybetti! Avukata bakın ne sordu

Yasin Börü cinayetinin azmettiricisi, HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, umudunu kaybetti, umut forumları çağrısı yapmaya başladı. 

CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİLER

Yazar Ayşegül Tözeren, Vivet Kanetti, Belma Fırat ve avukat Cihat Duman ile Bilal Altan, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Demirtaş’ı ziyaret etti.

'UMUT FORUMLARI' İSTEDİ

Ziyareti kişisel Twitter hesabından duyuran Tözeren, “Vivet Kanetti, Belma Fırat, Cihat Duman ve Bilal Altan ile birlikte Edirne Cezaevi’ne gittik. Cihat Duman, Selahattin Demirtaş ile görüştü. Demirtaş, görüşmesinde, ‘Neden umut forumları düzenlemiyor, aydınlar’ diye sormuş...” mesajını paylaştı. 

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 11:39
  1. Selahattin Demirtaş
  2. Ayşegül Tözeren
  3. Vivet Kanetti
  4. Belma Fırat
  5. Cihat Duman
  6. avukat Cihat Duman
  7. Bilal Altan
  8. Edirne Cezaevi

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