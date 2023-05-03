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Gündem Demirtaş, oyunu kime vereceğini açıkladı
Gündem

Demirtaş, oyunu kime vereceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-05-03 22:35:00 -
Demirtaş, oyunu kime vereceğini açıkladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğini açıkladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini açıkladı.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu,

Allah yolunuzu açık etsin.

Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum.
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Benim oyum sizedir, Sayın #CumhurbaşkanıKılıçdaroğlu"

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