Demirtaş, oyunu kime vereceğini açıkladı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğini açıkladı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini açıkladı.
Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:
"Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu,
Allah yolunuzu açık etsin.
Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum.
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Benim oyum sizedir, Sayın #CumhurbaşkanıKılıçdaroğlu"