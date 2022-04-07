Demirtaş ötmeye başladı: Bir insanın yaralanacağını bilseydik çağrı yapmazdık!

Kobani davasının 11. Duruşması Sincan Cezaevi'nde görüldü. Duruşmada ifade veren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani olaylarına ilişkin itirafta bulunarak, "Bir insanın yaralanacağını bilseydik, çağrı yapmazdık." dedi.

Yaşanan olayları, "Kimsenin aklında böyle bir ihtimal yoktu." ifadesi ile değerlendiren Demirtaş, "O dönemde biz siyaseten AKP’yi protesto etsek ya da insanları protestoya çağırırsak, süreci sekteye uğratır mı tartışması yaptık." şeklinde konuştu.

Provokasyona 37 kişi öldükten sonra mı anladın?

"Bir insanın yaralanacağını bilseydik, çağrı yapmazdık." diyerek itirafta bulunan Demirtaş, "Bu çağrının şiddet anlamına gelmediğinin herkes farkında." ifadeleri ile geri adım da attı.

37 kişinin katledildiği Kobani olaylarına ilişkin şunları kaydetti:

Olaylar 7 Ekim öğleden sonra başladı, 9 Ekim akşamı bitti. Biz tabloyu öğrendiğimizde İçişleri Bakanı, Başbakan hakim değildi. 37 kişinin katledildiğini Bakan bilmiyordu. Bir provokasyon olduğunu fark edince herkesle iletişime geçmeye başladık.